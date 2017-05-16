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  5. 16 Mayıs 2017 20:07

Barcelona taraftarı Arda Turan’ı istemiyor

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, taraftarların takımdan gönderilmesini istediği futbolcular arasında yer aldı.

Barcelona taraftarı Arda Turan’ı istemiyor
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Luis Enrique ile yolları ayıracak olan Katalan kulübündeki geleceği tartışılan milli yıldızımıza kötü haber geldi. Takımdaki geleceği tartışılan Arda Turan, taraftarlar arasında yapılan ankette Katlan ekibinden gönderilmesi istenen isimler arasında yer aldı.

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’da yapılan ankette Arda Turan, Barcelona’da istenmeyen oyuncu ilan edildi. Barcelona taraftarları arasında yapılan ankette “Robert Fernandez'in yerinde olsaydınız hangi futbolcuyla yolunuzu ayırırdınız” sorusu soruldu. Alınan cevaplarda ise  Arda Turan, Andre Gomes, Jeremy Mathieu ve Jordi Masip ile birlikte istenmeyen isimler arasında yer aldı.

Masip haricindeki üç futbolcunun performansları taraftarlardan güvenoyu almazken, Rafinha, Denis Suarez ve Aleix Vidal ise takımda kalması gereken oyuncular olarak gösterildi.

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