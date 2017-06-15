Barcelona'dan 2 milyon euro'luk transfer

21 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Katalan kulübü oyuncuyu sezon öncesi ABD turu kafilesine de dahil etti.

Oyuncunun 6 milyon euro bedeli olduğu ancak Barcelona'nın daha önceden yaptığı anlaşma gereği satın alma önceliği nedeniyle Fluminense'ye sadece 2 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Barcelona Fluminense formasını giyen Gerson (3.2 milyon euro) ve Kenedy (400 bin euro) için de satın alma önceliğine sahip olmasına rağmen bu haklarını kullanmamış ve bu oyuncular Roma ve Chelsea'ye transfer olmuştu.

Geçen yılı Barcelona rezerv takımında geçiren Marlon, antrenmanlara ise as takımla katılmıştı. Marlon La Liga'da Barcelona'nın oynadığı son iki maçta sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

CnnTürk