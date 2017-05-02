Galatasaray'dan Abdullah Avcı'ya müthiş teklif !
''Çinliler Galatasaray'ı almak için 500 milyon dolar önerdi''
Fenerbahçe'ye Kocaman veya Korkut
Galatasaray'ın eski yıldızı Barcelona'ya !
Galatasaray'ın eski yıldızı Barcelona'ya !
Fenerbahçeli yıldızın lisansı iptal edildi !
Fenerbahçeli yıldızın lisansı iptal edildi !
Karar verildi ! 2 yıla kadar hapsi isteniyordu...
Karar verildi ! 2 yıla kadar hapsi isteniyordu...
Mesut Özil bombası ! Bir teklif daha...
Mesut Özil bombası ! Bir teklif daha...
Joshua'ya meydan okudu: ''Tek elimle döverim''
Joshua'ya meydan okudu: ''Tek elimle döverim''
Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktörü açıkladı
Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktörü açıkladı
İşte Trabzonspor'un yeni 'Mehmet Ekici'si !
İşte Trabzonspor'un yeni 'Mehmet Ekici'si !
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu !
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu !
  1. 02 Mayıs 2017 15:44

Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı

Theo Hernandez, Hector Bellerin, Philippe Coutinho ve Marco Verratti’yi kadrosuna katmak isteyen Barcelona, milli futbolcumuz Arda Turan'ı satarak kaynak yaratmayı hedefliyor.

Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı
A+ A-

Barcelona, yaşlanan kadrosunu gençleştirmek için düğmeye bastı.

Katalanların listesinde Atletico Madrid'in 18 yaşındaki sol beki Theo Hernandez, Arsenal'da sağ bekte görev yapan 22 yaşındaki Hector Bellerin, Paris Saint Germain'in 24 yaşındaki orta sahası Marco Verratti ve Liverpool'un 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho bulunuyor.

Ancak Barça bu isimleri alabilmek için ekstra 100 milyon Euro kaynak arıyor. İspanyol temsilcisinde milli futbolcumuz Arda Turan ve sol bek Jeremy Mathieu'nun satışından elde edilecek gelirle bu 4 futbolcunun transferinin kolaylaşması bekleniyor.

AMK Gazetesi

satılık , karar , barcelona , transfer , arda turan