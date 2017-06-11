Barcelona'dan Verratti için rekor teklif

Bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, yeni sezona bomba gibi bir transferle girmeye hazırlanıyor.

BARÇA-JUVE SAVAŞI

Fransız Gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre, Katalan ekibi, Paris Saint Germain'in İtalyan orta sahası Marco Verratti için 100 milyon euroluk bir teklif yapacak. Hatta teklifin yarın yani pazartesi günü Fransız ekibine iletileceği iddia edildi.

24 yaiındaki başarılı orta saha oyuncusunun bir Juventus taraftarı olduğu belirtilirken, Torino ekibinin 80 milyon euroluk bir teklif yapma hazırlığında olduğu, Bracelona'nın da bu ilişkiyi kırmak için 100 milyon euro önereceği yazıldı.

1992 doğumlu Verratti, bu sezon PSG formasıyla bu sezoon 43 maça çıktı, 3 gol atıp 8 de asist yaptı.