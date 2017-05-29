Barcelona’nın yeni hocası belli oldu

La Liga’yı ikinci sırada noktalayan Barcelona’da Luis Enrique’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Barcelona kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla soru işaretlerini giderdi. Katalanların yeni hocası Athletic Bilbao’dan ayrılan Ernesto Valverde.

2013’ten bu yana Athletic Bilbao’yu çalıştıran 53 yaşındaki İspanyol teknik adam 1988-1990 yılları arasında futbolcu olarak Barcelona’nın formasını giymişti. Futbolculuğu döneminde Katalan ekibiyle bir Kral Kupası, bir de UEFA Kupa Galipleri Kupası kazanan Valverde, teknik direktörlük kariyerinde ise Espanyol’la 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası finaline yükselmeyi başarmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinin en başarılı yıllarını Olympiakos’ta geçiren deneyimli teknik adam Yunanistan’da üç lig şampiyonluğu, iki de Yunanistan Kupası zaferi elde etmişti. Futbolculuk kariyerinde Txingurri (Karınca) olarak bilinen ve forvette görev yapan Valverde, 4-2-3-1 dizilişini tercih eden, topa hakim olmak isteyen ve hücum futbolunu benimsemiş bir teknik direktör olarak biliniyor.

Valverde’nin teknik direktörlük kariyeri:

2002–2003 Bilbao Athletic

2003–2005 Athletic Bilbao

2006–2008 Espanyol

2008–2009 Olympiakos

2009–2010 Villarreal

2010–2012 Olympiakos

2012–2013 Valencia

2013–2017 Athletic Bilbao

La Liga’yı ikinci sırada noktalayan Barcelona’da Luis Enrique’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Barcelona kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla soru işaretlerini giderdi. Katalanların yeni hocası Athletic Bilbao’dan ayrılan Ernesto Valverde. 2013’ten bu yana Athletic Bilbao’yu çalıştıran 53 yaşındaki İspanyol teknik adam 1988-1990 yılları arasında futbolcu olarak Barcelona’nın formasını giymişti. Futbolculuğu döneminde Katalan ekibiyle bir Kral Kupası, bir de UEFA Kupa Galipleri Kupası kazanan Valverde, teknik direktörlük kariyerinde ise Espanyol’la 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası finaline yükselmeyi başarmıştı. Teknik direktörlük kariyerinin en başarılı yıllarını Olympiakos’ta geçiren deneyimli teknik adam Yunanistan’da üç lig şampiyonluğu, iki de Yunanistan Kupası zaferi elde etmişti. Futbolculuk kariyerinde Txingurri (Karınca) olarak bilinen ve forvette görev yapan Valverde, 4-2-3-1 dizilişini tercih eden, topa hakim olmak isteyen ve hücum futbolunu benimsemiş bir teknik direktör olarak biliniyor. Valverde’nin teknik direktörlük kariyeri: 2002–2003 Bilbao Athletic 2003–2005 Athletic Bilbao 2006–2008 Espanyol 2008–2009 Olympiakos 2009–2010 Villarreal 2010–2012 Olympiakos 2012–2013 Valencia 2013–2017 Athletic Bilbao