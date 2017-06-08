Casillas için Sevilla iddiası !

Uzun yıllar Real Madrid'in kalesini koruyan, son 2 sezondur da Portekiz Ligi takımı Porto'da forma giyen Iker Casillas'ın Sevilla ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

İspanya basınında çıkan habere göre, Porto ile sözleşmesi Temmuz ayında sona erecek 36 yaşındaki kaleci, tekrar İspanya'ya dönerek Sevilla kalesini koruyacak.

LIVERPOOL VE PSG, YARIŞ DIŞI

Casillas ile Liverpool ve PSG'nin de ilgilendiği belirtilirken, Sevilla'nın transferde daha hızlı davrandığı ve tecrübeli kaleci ile anlaştığı ifade edildi.