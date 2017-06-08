Galatasaray'da Sahil Dursun fiyaskosu
Günün bomba transfer haberleri (8 Haziran 2017)
Arda Turan - Bilal Meşe krizinde bir skandal daha !
Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi
Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi
Emektar stat gösteri maçı ile veda edecek
Emektar stat gösteri maçı ile veda edecek
Dursun Özbek’ten Riva açıklaması !
Dursun Özbek’ten Riva açıklaması !
Messi'den Ronaldo'ya övgü dolu sözler
Messi'den Ronaldo'ya övgü dolu sözler
Riva ihalesine 9 teklif geldi
Riva ihalesine 9 teklif geldi
Skandal olay sonrası Bilal Meşe'den ilk yazı
Skandal olay sonrası Bilal Meşe'den ilk yazı
Arda Turan'ın annesi isyan etti !
Arda Turan'ın annesi isyan etti !
Mircea Lucescu sinyali verdi ! Müjde...
Mircea Lucescu sinyali verdi ! Müjde...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 08 Haziran 2017 20:10

Casillas için Sevilla iddiası !

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto ile sözleşmesini yenilemeyen tecrübeli İspanyol kaleci Iker Casillas'ın Sevilla'ya transfer olacağı iddia edildi.

Casillas için Sevilla iddiası !
A+ A-

Uzun yıllar Real Madrid'in kalesini koruyan, son 2 sezondur da Portekiz Ligi takımı Porto'da forma giyen Iker Casillas'ın Sevilla ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

İspanya basınında çıkan habere göre, Porto ile sözleşmesi Temmuz ayında sona erecek 36 yaşındaki kaleci, tekrar İspanya'ya dönerek Sevilla kalesini koruyacak.

LIVERPOOL VE PSG, YARIŞ DIŞI

Casillas ile Liverpool ve PSG'nin de ilgilendiği belirtilirken, Sevilla'nın transferde daha hızlı davrandığı ve tecrübeli kaleci ile anlaştığı ifade edildi.

Sporx

sevilla , casillas , porto