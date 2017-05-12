Diego Simeone takımda kalıyor !

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Simeone, sezon sonu takımdan ayrılmayacağını açıkladı ve ''Gelecek sezon görüşürüz'' dedi.

Audi Cup hazırlık turnuvası kapsamında basın toplantısı düzenleyen Diego Simeone, ''Bu turnuvaya katılacak olmam gösteriyor ki gelecek sezon da Atletio Madrid ile yola devam edeceğim. Liverpool ve Bayern Münih gibi takımlar ile böyle bir turnuvaya katılacak olmaktan dolayı mutluyum'' şeklinde konuştu.

INTER SÖYLENTİLERİ

Diego Simeone'nin ismi İtalya Serie A takımlarından Inter ile anılıyordu.