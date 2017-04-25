El Clasico'da yasa dışı bilet şoku

Her zaman olduğu gibi bir futbol şölenine dönüşen El Clasico'da bilet skandalı ortaya çıktı. Real Madrid Kulübü, 23 Nisan'da oynanan El Clasico maçında yasa dışı bilet satışı yaptıkları gerekçesiyle 357 kişinin sezonluk kombine biletlerinin iptal edildiğini duyurdu.

El Clasica'da yasa dışı bilet

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçtaki kontroller sonrasında kulübün onayı olmadan bilet satışı yapıldığının tespit edildiği ve sorumluların kombine biletlerinin iptal edildiği bildirildi. Yasa dışı olarak yapılan bilet satışlarına karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Real Madrid Kulübü, kuralsızlıklara karşı güvenlik güçleriyle iş birliği ve koordinasyon içinde hareket edildiğini vurguladı.

Real Madrid duruma derhal el koydu

Bu arada yine yasa dışı bilet satışından dolayı El Clasico öncesinde de bin 450 kişinin kulüp üyeliğinden atılması için Disiplin Komisyonu'nun çalışma yaptığı bildirildi. El Clasico'da yasa dışı bilet satışı yapan ve kombine biletleri iptal edilen 357 kişinin de kulüp üyeliklerinin sonlandırılması için Disiplin Komisyonu'na sevk edilecekleri kaydedildi.

357 kişini kombine bilitleri iptal edildi

Real Madrid Kulübü, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı maçların sezonluk kombine biletlerini localar hariç 223 ile 2 bin 384 avro arasında satmıştı. Real Madrid'in maçlarındaki karaborsa bilet satışları, El Clasico gibi maçlarda 80-120 avro yerine bin 500 avroya gerçekleştiriliyor. 23 Nisan'da oynanan El Clasico maçında da konuk ekip taraftarlarına ayrılan bölüm dışında Bernabeu'nun birçok yerinde tekli veya ikili oturan Barcelonalı taraftar olduğu gözlenmişti.