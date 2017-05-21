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  5. 21 Mayıs 2017 10:09

Emre Çolak yılın futbolcusu seçildi

alatasaray'dan Deportivo'ya bedavaya transfer olan Emre Çolak, Deportivo taraftarları tarafından sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Emre Çolak yılın futbolcusu seçildi
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Sezon başında Galatasaray'dan Deportivo'ya bedavaya transfer olan milli futbolcu Emre Çolak, Deportivo taraftarları tarafından 2016-2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Deportivo'nun stadında ödülü takdim edilen Emre Çolak, çok mutlu olduğunu söyledi:

"Açıkçası buraya gelirken hiç bu kadar forma şansı bulacağımı beklemiyordum. Oynadığım maçların yarısında bile forma giysem, ilk sezon olmasından dolayı benim için kardır diye düşünüyordum ama her şey beklediğimden daha olumlu gelişti. En çok dil konusunda zorlandım ama şu anda her şeye tamamen alıştım."

Emre Çolak, Deportivo formasıyla bu sezon ligde 32 resmi maçta 3 gol attı, 8 de asist yaptı.

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