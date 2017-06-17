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  5. 17 Haziran 2017 11:55

Emre Çolak'a Valencia ve Sevilla talip oldu

Altyapısından yetiştiği Galatasaray’da tam 7 sezon oynayan ancak bir türlü taraftarların gözüne giremeyen Emre Çolak, İspanya’da tam anlamıyla patlama yaptı.

Emre Çolak'a Valencia ve Sevilla talip oldu
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Geçen sezon bedavaya Galatasaray’dan Deportivo’ya giden Emre Çolak, La Liga’da 1 senede yıldızını parlattı; İspanyol devlerini peşine taktı. Valencia ve Sevilla, 26 yaşındaki milli futbolcu için 6 milyon Euro’yu gözden çıkarttı.

La Liga’da Deportivo La Coruna formasıyla 33 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol, 7 asistlik istatistik yakalarken, 1 senede İspanyol devlerini peşine takmayı başardı.

Kulübüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Emre için Sevilla ve Valencia’nın 6 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenilirken, Deportivo ise 9-10 milyon Euro’dan aşağı oyuncusunu göndermek istemiyor, kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Gittiğine pişman etti!

Galatasaray’dan bedelsiz şekilde ayrılıp Deportivo’nun yolunu tutan Emre, ‘Kaçan balık büyük olur’ dedirtirken, bu sezonki performansıyla pek çok Sarı-Kırmızılı taraftarı da gittiğine pişman etti. Başarılı futbolcu, Sevilla ya da Valencia’dan birine gitmeye hazırlanırken, Galatasaray ise orta sahaya Josue’nin yerine oyuncu bakıyor.

Fanatik

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