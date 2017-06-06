Enes Ünal dünya devini reddetti !

Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak, Villarreal'i seçmelerinin bir çok nedeni olduğunu belirterek, 'Villarreal 2012'den bu yana 4-4-2 oynuyor. Real Madrid ve Barcelona maçları hariç topa sahip olma oranı yüzde 60, hatta iç sahada yüzde 70'e ulaşıyor. Enes de forvet oyuncusu olduğu için topa sahip olan takımda forma giymesinin daha iyi olacağını düşündük. Villarreal her maçta 10-12 gol pozisyonuna giriyor. Villarreal'in Enes'i çok istemesinin sebeplerinden biri; özellikle kapanan takımlara karşı gol sıkıntıs yaşıyorlar ve Enes'i bu sorunu çözebileceği için istediler" dedi.



Altıparmak, Enes'in transfer sürecini de anlatarak, 'Manchester City'nin aslında kiralık vermek istiyordu. Biz kiralık gitmek istemedik ve City'e kiralık sorun oluyor satılık gidebilir mi dedik. Onlarda evet dediler. Ancak satarız ama satın alma opsiyonu bizde olacak şartını koydular. İsteyen bir çok takım vardı en son Villarreal ve Bundesliga'dan bir takım arasında kaldık. Son olarak Villarreal'i tercih ettik" şeklinde konuştu.



Batur Altırparmak, Enes'in reddettiği takımlar arasında Fransa Ligi'nin son şampiyonu, UEFA Avrupa Ligi finalisti Monaco'nun da olduğunu söyledi.