Mehmet Demirkol, Arda Turan'ı bombaladı !
Arda Turan uçakta gazeteciye saldırdı !
Quaresma'ya 'Fenerbahçe' resti: ''Hemen git !''
Enes Ünal dünya devini reddetti !
Enes Ünal dünya devini reddetti !
Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor !
Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor !
Van der Wiel'in umrunda bile değil !
Van der Wiel'in umrunda bile değil !
Beşiktaş'tan Veli Kavlak'a büyük jest !
Beşiktaş'tan Veli Kavlak'a büyük jest !
Tayfun Korkut Süper Lig'e geliyor !
Tayfun Korkut Süper Lig'e geliyor !
Ümit Özat'tan kilo açıklaması !
Ümit Özat'tan kilo açıklaması !
Bakan Çağatay Kılıç'tan Göztepe'ye mesaj
Bakan Çağatay Kılıç'tan Göztepe'ye mesaj
Hasan Ali'nin reddettiği rakam belli oldu
Hasan Ali'nin reddettiği rakam belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 06 Haziran 2017 13:33

Enes Ünal dünya devini reddetti

İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olan milli futbolcu Enes Ünal'ın bir başka dünya devi takımı reddettiği ordaya çıktı.

Enes Ünal dünya devini reddetti
A+ A-

Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak, Villarreal'i seçmelerinin bir çok nedeni olduğunu belirterek, 'Villarreal 2012'den bu yana 4-4-2 oynuyor. Real Madrid ve Barcelona maçları hariç topa sahip olma oranı yüzde 60, hatta iç sahada yüzde 70'e ulaşıyor. Enes de forvet oyuncusu olduğu için topa sahip olan takımda forma giymesinin daha iyi olacağını düşündük. Villarreal her maçta 10-12 gol pozisyonuna giriyor. Villarreal'in Enes'i çok istemesinin sebeplerinden biri; özellikle kapanan takımlara karşı gol sıkıntıs yaşıyorlar ve Enes'i bu sorunu çözebileceği için istediler" dedi.

Altıparmak, Enes'in transfer sürecini de anlatarak, 'Manchester City'nin aslında kiralık vermek istiyordu. Biz kiralık gitmek istemedik ve City'e kiralık sorun oluyor satılık gidebilir mi dedik. Onlarda evet dediler. Ancak satarız ama satın alma opsiyonu bizde olacak şartını koydular. İsteyen bir çok takım vardı en son Villarreal ve Bundesliga'dan bir takım arasında kaldık. Son olarak Villarreal'i tercih ettik" şeklinde konuştu.

Batur Altırparmak, Enes'in reddettiği takımlar arasında Fransa Ligi'nin son şampiyonu, UEFA Avrupa Ligi finalisti Monaco'nun da olduğunu söyledi.

dünya devi , transfer , enes ünal