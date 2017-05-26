Enes Ünal Valencia'da !

Hollanda Ligi takımlarından Twente forması ile başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal’ın, yeni sezonda İspanya’nın Valencia takımının formasını giyeceği öğrenildi.

Tıpkı Twente’de olduğu gibi Valencia’da da kiralık olarak forma giyecek olan Enes’in satın alma opsiyonu ise 40 milyon Euro olacak. Bonservisi İngiliz ekibi Manchester City’de olan milli futbolcu, bu sene forma giydiği Twente’de 33 maçta 19 gol attı. Enes Ünal, Twente’de ayrıca yılın futbolcusu ödülünü almıştı.

ARDA TURAN VE EMRE ÇOLAK’A RAKİP OLDU

Genç santrfor Hollanda’nın Twente takımında sergilediği iyi performansla dikkat çekti. Böylelikle İspanya La Liga’da Barcelona futbolcusu Arda Turan ve Deportivolu Emre Çolak’tan sonra Enes Ünal’ı da Valencia’da izleyeceğiz. Ünal, eski Fenerbahçeli Luis Nani ile takım arkadaşı olacak. Ligde bu sezon kötü günler yaşayan Valencia takımı, ligi 46 puanla 12. sırada bitirdi.