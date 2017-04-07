Griezmann'ın menajerinden transfer açıklaması !

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın menajeri Eric Olhats, 100 milyon Euro veren takımın golcü futbolcuyu transfer edebileceğini söyledi.

xAntoine Griezmann, transfer olacak mı? İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in golcü yıldızı Griezmann'ın hala yeni sezonda hangi formayı giyeceği belirsizliğini koruyor. Fransız forvetin menajeri Eric Olhats, transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.

İspanyol medyasına konuşan Olhats, futbolcunun sözleşmesinde 100 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğunu hatırlatırken ''Dünyada bu parayı verecek 50 bin tane takım yok. Atletico, daha ucuza da futbolcusunu satmayacak. O yüzden şu an için sadece birkaç aday var.'' dedi.

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Griezmann'ın Manchester United'a transfer olacağı iddiaları hakkında da konuşan Olhats, ''Manchester United'ın önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacağı daha belli değil. Söylemem gerekiyor ki bu bizim için çok önemli. Manchester United, transfer için girişimlerde bulundu. Diğer takımlar gibi. Transfer ile ne düşündüğümüzü, futbolcunun ne düşündüğünü, parasal konuları konuştuk. Bu hamle mantıklı gibi gözüküyor.'' sözlerini kullandı ve Manchester United'a yeşil ışık yaptı.

26 yaşındaki futbolcunun diğer seçenekleri hakkında da konuşan menajer, ''Chelsea, Manchester City, Barcelona, hatta Real Madrid kapımızı çalıp bilgi aldı. Neleri yapabilecekleri, neleri yapamayacaklarını gösterdiler.'' şeklinde konuştu.