İki Bursasporlu İspanyol devinde yeniden buluştu !

Villarreal kulübü geçmişte Bursaspor'da oynayan 2 golcü futbolcuyu tekrar buluşturdu.



Daha önce 2014/2015 sezonunda yeşil beyazlı ekipte forma giyen Cedric Bakambu ve Enes Ünal, önümüzdeki sezon Villarreal formasını terletecekler. Cedric Bakambu, 2014/2015 sezonunun sonunda 7,5 milyon euro bedelle Villarreal'e transfer olmuştu. Demokratik Kongolu forvet Bursaspor formasıyla çıktığı 39 maçta 21 gol atıp 7 de asist yaparak başarılı bir grafik çizmişti.



2014/2015 SEZONUNDA BERABER OYNAMIŞLARDI

Bursaspor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Twente'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Enes Ünal da 2013/2014 ve 2014/2015 sezonlarında yeşil beyazlı formayı giymiş ve hücum yollarında Cedric Bakambu ile oynama fırsatı yakalamıştı. Bu iki futbolcu 2 yıl sonra tekrar aynı takımın formasını terletecekler.



BONSERVİS BEDELİ 14 MİLYON €!

Villarreal, Enes Ünal'ın transferi için Manchester City'e 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Manchester City'nin Enes'in ilerleyen yıllarda daha da parlama ihtimaline karşılık 20 milyon euroluk geri alma opsiyonu koydurdu.



Enes Ünal, sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya gitti. Villarreal için İspanya'da sağlık kontrolünden geçecek olan Enes Ünal, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Villarreal ile resmi sözleşme imzalayacak ve ardından da A Milli Takım'ın kampı için yeniden İstanbul'a gelecek.