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  5. 13 Haziran 2017 14:41

Kanseri yenen futbolcu Yeray Alvarez'den kötü haber

Athletic Bilbao kulübü, geçtiğimiz Aralık ayında testis kanseri teşhisi konulan ve ameliyatın ardından iyileşen genç oyuncusu Yeray Alvarez'in durumunun kötüye gittiğini açıkladı.

Kanseri yenen futbolcu Yeray Alvarez'den kötü haber
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21 yaşındaki genç futbolcu kanser teşhisi konulmasının ardından tedavi altına alınmış ve ameliyat edilmişti. Operasyonla tümörlü başarıyla alınmış ve oyuncu bir süre hastanede tutulduktan sonra taburcu edilmişti.

Kanserden önce geçtiğimiz sezon 17 maça çıkıp 2 asist yapan Alvarez'le ilgili Athletic Bilbao yeni bir açıklama yaptı.

Genç futbolcunun yapılan kontrollerinden anomaliye rastlandığı ve oyuncada yeniden kanserli kitlenin oluştuğu kulüp tarafından kamuoyuna bildirildi.

Açıklamada oyuncunun kemoterapiye başladığı ve 3 ay boyunca tedavi göreceği duyuruldu.

Bilbao kulübü basın mensuplarından oyuncunun özel hayatına ve kişisel alanına saygı ve anlayış gösterilmesini de istedi.

16-30 Haziran tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya Milli Takımı kampında bulunan Yeray'ın, yapılan sağlık kontrolünde hastalığının nüksettiğinin belirlendiği bildirildi.

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