Lionel Messi Barcelona'ya imzyı atıyor

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile Asya Turu'nu yarıda kesip Barcelona'ya döndü.

İMZA İÇİN İSPANYA'YA DÖNDÜ

Tangocular, yeni teknik direktörleri Jorge Sampaoli yönetiminde ilk maçlarında Brezilya'yı Avustralya'da yendikten sonra Singapur maçı için bu ülkeye geçtiler.

Ancak Messi Singapur'da kafileden ayrılıp Barcelona'ya devam etti. Messi'nin menajerliğini de yapan babası Jorge Messi'nin de Barcelona'da bulunduğu ve yıldız futbolcunun yeni sözleşmesinin son detayları için kulüple görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

Messi'nin 2021'e kadar uzatılacak yeni sözleşmede yıllık ücreti 30 milyon Euro, serbest kalma bedeli 300 milyon Euro olacak. Messi, 24 Haziran'da 30. yaş gününü katlayacak; 30 Haziran'da da Rosario'da hayat arkadaşı Antonella ile evlenecek.

Uzun süredir yaz dönemlerinde milli takımıyla turnuvalar oynamak zorunda kalan Messi, bu kez 12 Temmuz'da takımla birlikte yeni sezonu açacak. Bu açılışa da evli ve yeni sözleşmeyi imzalamış halde katılacak.