Malaga Boyko'yu Beşiktaş'a gönderdiğini açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında Malaga'ya kiraladığı Denys Boyko için resmi açıklama geldi. Malaga Sportif Direktörü Francesc Arnau, Ukraynalı kaleci ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Arnau yaptığı açıklamada, "Bir kalecimiz var şu anda, Kameni. Boyko Beşiktaş'a geri döndü. Önümüzdeki sezon Kameni takımda kalsa da, kalmasa da, en iyi fiyata, en iyi kaleciyi getirmeye çalışacağız ve kaledeki rekabeti arttıracağız" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK"

Boyko'nun menajeri Vadim Shabliy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olacağını kaydederken; "Beşiktaş bir yıl önce sözleşme imzaladığı oyuncuyu neden göndersin? Böyle bir şey yaşanmayacak. Orada formasını geri almak için savaşacak ve birinci kaleci olmak isteyecek. " demişti.

Carlos Kameni'nin arkasında kalan ve bu sezon sadece 5 maçta 450 dakika süre alabilen Boyko 13 gol yedi. Beşiktaş'ın 3,3 milyon eoro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, 435 bin euro kiralama bedeliyle Malaga'ya gönderdiği 29 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlenmişti.