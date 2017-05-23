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  5. 23 Mayıs 2017 19:31

Mangala için sürpriz transfer açıklaması !

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Eliaquim Mangala'nın bonservisini almak için Valencia oldukça ısrarlı olacağını açıkladı.

Mangala için sürpriz transfer açıklaması !
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Beşiktaş'ın stoper adayları arasında gösterilen Eliaquim Mangala için Valencia'dan resmi açıklama geldi.

Mangala'yı 1 sezon boyunca kiralık olarak oynayan Valencia'da genel menajer Mateo Alemany, Mangala için Manchester City ile belirlenen satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını ancak, transfer için 'savaşacaklarını' söyledi.

Alemany yaptığı açıklamada, "20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Ancak onu kadromuzda tutmak için görüşeceğiz ve savaşacağız" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Önümüzdeki sezon Rhodolfo ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, kadrosunu yıldız bir stoperle takviye etmek isterken, listenin ilk sırasında ise Mangala yer alıyor.

Oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama opsiyonunu düşünen Beşiktaş, Fransız oyuncu için ilk temaslarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Standard Liege ve Porto'da parlayan Mangala, 38 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuş ve beklentilerin altında kalmasının ardından geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Valencia'da geçirmişti. Geçen sezon 33 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2 golle de skor katkısı verdi.(Sporx)

Sporx

beşiktaş , valencia , mangala