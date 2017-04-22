Mbappe için 90 milyon Euro !

Fransa’nın Monaco takımıyla birlikte Avrupa futboluna bu sezon damgasını vurmayı başaran Fransız Kylian Mbappe, dünya devlerinin iştahını kabarttı. Henüz 18 yaşında olan ve futbol stiliyle Thierry Henry’yi andıran Mbappe için Fransa’dan PSG ile İspanya’dan Real Madrid’in devrede olduğu öğrenildi.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS’ta yer alan habere göre iki takımın da, genç hücum oyuncusunu önümüzdeki sezon için kadrolarına katmakta kararlı olduğu bildirildi. Monaco’nun altyapısından yetişen Mbappe için hemen harekete geçen PSG ile Real’in, 18 yaşındaki oyuncunun bonservisini sordukları ve 90 milyon Euro cevabını aldıkları bildirildi.

Devler Ligi’nde 5 golü var

Habere göre pazarlıkların çok sıkı bir şekilde süreceği konuşuluyor. Bu sezon harika bir performans göstererek özellikle Monaco’nun, Devler Ligi’nde yarı finale kadar çıkmasında büyük pay sahibi olan Mbappe, şu ana kadar 38 maçta 24 gol attı ve 5 de asist yaptı. Sol kanatta görev yapan Mbappe, Devler Ligi’nde ise forma giydiği 7 mücadelede rakip fileleri 5 kez salladı.