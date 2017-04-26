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  1. 26 Nisan 2017 15:53

Ramos'a verilen cezaya büyük tepki

El Clasico'nun 77. dakikasında Lionel Messi'yi düşürüp direkt kırmızı kart gören Sergio Ramos'a verilen bir maç men cezası, Katalan basını tarafından tepkiyle karşılandı.

Ramos'a verilen cezaya büyük tepki
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El Mundo Deportivo gazetesi, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı  olan Rekabet Komitesinin "Neymar'a verdiği 3 maç cezada uyguladığı kriterleri  Sergio Ramos için görmezlikten geldiğini" iddia etti. Haberde, "Normalde ilk  olarak futbolcunun hakeme karşı hareketine bakan komite, bu kez kırmızı karttan  sonra Sergio'nun hakemi alkışlamasını görmedi. Real Madridli futbolcunun rakip  takım oyuncularına yönelik hareketlerine de bakmadı. Oysa benzer bir hareketten  dolayı Neymar'a 3 maç ceza verilmişti." diye yazıldı.

Sport gazetesi ise Rekabet Komitesinin kararına olan tepkisini  "skandal" başlığı ile verdi. Katalan spor gazetesi de Neymar'a verilen 3 maç  cezadaki kriterlerin Sergio Ramos için hiçbir şekilde dikkate alınmadığını  savundu.

Bu arada daha çok Real Madrid yanlısı haberleriyle bilinen Marca, AS  gibi spor gazeteleri ile El Pais, El Mundo gibi ülkenin önemli gazetelerinin  Sergio Ramos'a verilen bir maçlık cezayı yorum yapmadan kısa haber olarak  vermeleri dikkati çekti.

Sergio Ramos, cezasından dolayı bu akşam deplasmanda Deportivo La  Coruna maçında forma giyemeyecek. İspanyol oyuncu, bu hafta sonu Valencia'ya  karşı oynanacak müsabakada ise takımdaki yerini alacak.

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