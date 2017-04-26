Ramos'a verilen cezaya büyük tepki

El Mundo Deportivo gazetesi, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı olan Rekabet Komitesinin "Neymar'a verdiği 3 maç cezada uyguladığı kriterleri Sergio Ramos için görmezlikten geldiğini" iddia etti. Haberde, "Normalde ilk olarak futbolcunun hakeme karşı hareketine bakan komite, bu kez kırmızı karttan sonra Sergio'nun hakemi alkışlamasını görmedi. Real Madridli futbolcunun rakip takım oyuncularına yönelik hareketlerine de bakmadı. Oysa benzer bir hareketten dolayı Neymar'a 3 maç ceza verilmişti." diye yazıldı.

Sport gazetesi ise Rekabet Komitesinin kararına olan tepkisini "skandal" başlığı ile verdi. Katalan spor gazetesi de Neymar'a verilen 3 maç cezadaki kriterlerin Sergio Ramos için hiçbir şekilde dikkate alınmadığını savundu.

Bu arada daha çok Real Madrid yanlısı haberleriyle bilinen Marca, AS gibi spor gazeteleri ile El Pais, El Mundo gibi ülkenin önemli gazetelerinin Sergio Ramos'a verilen bir maçlık cezayı yorum yapmadan kısa haber olarak vermeleri dikkati çekti.

Sergio Ramos, cezasından dolayı bu akşam deplasmanda Deportivo La Coruna maçında forma giyemeyecek. İspanyol oyuncu, bu hafta sonu Valencia'ya karşı oynanacak müsabakada ise takımdaki yerini alacak.