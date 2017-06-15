''Real Madrid beni 4 yıldır istiyor''

Bu sezon yaptığı müthiş çıkışla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken 18 yaşındaki Kylian Mbappe, Real Madrid'in kendisini 14 yaşından beri takip ettiğini ve imza attırmaya çalıştığını söyledi. Fransa'nın İngiltere'yi 3-2 yendiği maçtan sorna konuşan genç yıldızın bu açıklaması "Real Madrid'i istiyor" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

United 90 milyon euro veriyor

Jose Mourinho ve Arsene Wenger'in kadrosunda özellikle görmek istediği Mbappe için United'ın Monaco'ya 90 milyon euro önerdiği belirtiliyordu.

Mbappe bu sezon ligde 24 gol atarak takımının Fransa Ligi'ni kazanmasında büyük pay sahibi olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde de çıktığı 9 maçta 6 gol atarak harika bir performans sergilemişti.



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