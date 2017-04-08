Real Madrid derbide darbe yedi

Real Madrid ile Atletico Madrid dev derbide karşı karşıya geldi. Muhteşem derbi nefesleri kesti. İlk yarıda birçok gol pozisyonundan faydalanamayan Real Madrid öne geçmesine rağmen dakika 85'de Antoine Griezmann'ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

İlk yarıda Atletico Madrid kalesinde büyük bir baskı kuran Real Madrid aradığı golü ilk yarıda bulamadı. İkinci yarıda dakika 52'de Pepe'nin attığı golle 1-0 öne geçen Real Madrid, dakika 85'de Antoine Griezmann'ın golüne engel olamadı. Golden sonra Real Madrid gol için baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Real Madrid puanını 72'ye yükseltirken Atletico Madrid puanını 62'ye yükseltti.