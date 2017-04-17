Real Madrid James'i gönderiyor !

Real Madrid’de James Rodriguez’in zor günleri devam ediyor. Yüksek bonservisle Monaco’dan transfer edildikten sonra giderek düşük bir form grafiği sergileyen Kolombiyalı yıldızın önümüzdeki sezon kesin olarak elden çıkarılacağı belirtiliyor.

Antrenmanlarda iyi çalışmayan ve kondisyon sorunu yaşayan genç oyuncu Zinedine Zidane tarafından gözden çıkarıldı. Real Madrid James’i satarak yaz transferi için kaynak yaratmak amacında.

İspanyol devinde gözden düşmesine rağmen piyasasını hala koruyan yıldız isim, Chelsea, Liverpool, Bayern Münih, Juventus, Barcelona ve Manchester United gibi takımların gündeminde.

Manchester United’ın James Rodriguez için David De Gea’yı Real Madrid’e önerebileceğin belirtiliyor.