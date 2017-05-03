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  1. 03 Mayıs 2017 15:47

Real Madrid Ronaldo'yu satıyor

İspanya basınında yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo Çin'e transfer olacak.

Real Madrid Ronaldo'yu satıyor
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Gazete Perez'in Portekizli yıldızı bir Çin takımına satacağını ve bunun yüzyılın transferi olacağını yazdı.

Real Madrid kulüp tarihinin en büyük satışının gerçekleşeceğini iddia eden gazete miktar nedeniyle taraftarın bu satışa tepki göstermeyeceğini de vurguladı.

Habere göre o tarihte 33 yaşına basmış olacak Ronaldo'nun Real'le olan kontratı 2021 yılında bitecek.

Aynı gazete Barcelona'nın oyuncu akademisindeki sol bek Marc Cucurella'nın bu sezon sonunda bitecek kontratının ardından Real Madrid'e transfer olacağını iddia etti.

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