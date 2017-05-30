Real Madrid yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Haziran'da Juventus'a karşı final maçına çıkacak Real Madrid, art arda iki kez bu kupayı kazanan ilk takım olarak tarihe geçmek istiyor.

"Real Madrid Spor Şehri" adlı tesislerinde medya günü organize eden Real Madrid'de teknik heyetten futbolculara kadar herkes, final maçına motive olduklarını ve kazanarak tarihe geçmeyi düşündüklerini söyledi. Kalabalık bir basın grubunun karşısına çıkan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Sezon boyunca büyük bir profesyonellikle her şeyimizi verdik. Şimdi yeni bir final oynayacağız ve kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız." dedi.

Finalin, Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan takımı Real Madrid (32) ile en az gol yiyen takımı Juventus (3) arasında oynanacak olmasının şu aşamada hiçbir anlam ifade etmediğini aktaran Zidane, "Bu, bir final ve hiçbir istatistik buna etki etmez. Avrupa'nın en iyi iki takımı olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden final oynayacağız. Onlar da biz de lig şampiyonu olduk ve layıkıyla bu kupada finale çıktık. Çok ilginç bir final olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu ancak bunun kendisini endişelendirmediğini vurgulayan Fransız teknik adam, "Tek düşüncem cumartesi günü oynanacak final maçı, başka bir şey yok. Şu anda tek önemli olan final." şeklinde konuştu. Juventus'un "en iyi defans" Real Madrid'in de "en iyi hücum" yapan takım olarak gösterilmesine katılmadığını dile getiren Zidane, "Bence stilleri o kadar farklı takımlar değil. Çok küçük farklar olduğunu düşünüyorum. Bence finalin favorisi yok. Juventus'ta futbolcu olarak 5 yıl oynadım ve çok güzel anılarım var. 1998'de Juventus formasıyla finalde kaybettiğimiz maçta çok üzülmüştüm ama sonra Madrid ile kazandım. O yüzden şimdiki final benim için biraz özel." ifadelerini kullandı.

Zidane ayrıca, İspanyol ve İtalyan basınında çok tartışılan "Isco mu yoksa Bale mi?" sorusuna "Bu zor bir karar. Bunun tartışılması normal ama beni asla şartlandırmıyor. İkisi de takıma çok katkı sağlayan futbolcular ve bu sezon 16 maçta birlikte oynadılar." cevabını verdi.

Vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Cristiano Ronaldo ile ilgili "Şimdi bunu konuşmanın hiçbir anlamı yok" ifadesini kullanan Zidane, "Elbette ki bu konu Cristiano'nun hoşuna gitmiyor. Ben de hoşlanmıyorum. Cristiano, çok profesyonel biri ve nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Şu anda sadece Şampiyonlar Ligi finalini düşünüyor. Sahaya tam motivasyonla çıkacağından eminim." diye ekledi.

Cristiano Ronaldo iddialı

Bu arada kulübün resmi televizyonuna konuşan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ise "Çok fazla alçak gönüllülük iyi değil. Kendi karakterimizi göstermeliyiz. Biz onlardan daha iyiyiz ama bunu göstermeliyiz, çünkü onlar da iyi bir takım." şeklinde iddialı konuştu.

Takım olarak çok iyi bir dönem geçirdiklerini ve bunun fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Ronaldo, "Lig şampiyonu olmak bizi rahatlattı. Şimdi art arda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarih yazmak istiyoruz." açıklamasında bulundu. Portekizli futbolcu, son yıllara oranla bu sezon sonunda kendisini fiziksel olarak çok daha iyi ve hazır hissettiğini de kaydetti.

Medya gününde tek tek gazetecilerin sorularını yanıtlayan diğer Real Madridli futbolculardan Isco, "Tarihe geçmek için büyük bir motivasyonumuz var ama Juventus, kaya gibi bir takım. Defansif anlamda çok güçlüler ama bizim de hücumda çok fazla opsiyonumuz var. Onların da endişeli olduğunu sanıyorum.", Toni Kroos "Tarihe geçmek için önümüzde tek bir maç kaldı. Finalin bir reçetesi yok. Sadece en üst düzeyde oynamamız gerekiyor.", Alvaro Morata "Finali, büyük bir takım olan Juventus'a karşı oynayacağız. Fiziksel olarak sezonun en iyi döneminde olduğumuzu biliyoruz. Bu maçı oynamak için çok heyecanlıyız." ve Mateo Kovacic de "Birlik içinde olursak bize karşı kazanmaları çok zor. Juventus'un çok iyi bir defansı olduğunu herkes söylüyor ama biz sadece kendimize bakmalıyız. Çok iyi bir sezon geçirdik. Her futbolcu elinden gelenin fazlasını verdi ve şimdi Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihe geçmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Real Madrid Kulübü Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Emilio Butragueno ise "Art arda iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp tarihe geçmek için olağanüstü güzel bir fırsatımız var." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ni 11 kez ile en çok kazanan takım konumundaki Real Madrid, bu sezon turnuvada 32 gol atıp kalesinde 17 gole engel olamadı. İtalyan takımı Juventus ise 21 gol atıp 39 yaşındaki Gianluigi Buffon'un koruduğu kalede sadece 3 gol gördü.