Ronaldo için olay iddia ! Ayrılık...

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.



Rüya gibi bir sezon geçiren, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürerek, tarihini bir sezonu geride bırakan Real Madrid'de, Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor.

Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli futbolcunun, İspanya'dan ayrılmak istediği, bu kararını Real Madrid'e bildirdiği iddia edildi.

Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesinin manşetten okuyucularına duyurduğu haberde, soruşturma sonrası çok kızgın olan Ronaldo'nun, kulüp başkanı Florentino Perez'i arayarak İspanya kariyerini noktalamak istediğini söylediği belirtildi.

Gazete, Ronaldo'nun kesin olarak ayrılık kararını verdiğini ve başkan Perez'e bu durumu anlattığının altını çizdi.

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olaran anılan Ronaldo, dün Instagram'dan sus işareti yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve altına ''Bazen en iyi cevap susmaktır'' yazmıştı.

2009 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Ronaldo, Eflatun-Beyazlı ekip adına çıktığı 394 maçta 406 gol kaydetmişti.

Golcü futbolcu dün Instagram'dan sus işareti yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve altına da 'Bazen en iyi cevap sessiz kalmaktır' yazmıştı.