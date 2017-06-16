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  5. 16 Haziran 2017 22:48

Ronaldo'nun menajeri açıkladı: İngiltere'den teklif var

Real Madrid'in yıldızı Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, ayrılık iddiaları üzerine futbolcusu için İngiltere'den teklifler geldiğini açıkladı.

Ronaldo'nun menajeri açıkladı: İngiltere'den teklif var
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Cristiano Ronaldo, transfer olacak mı? Vergi haberleri yüzünden İspanya'da mutsuz olduğu ve Real Madrid'den ayrılmak istediği iddia edilen Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

''İNGİLTERE, FRANSA VE ÇİN...''

Portekizli menajer, Cristiano Ronaldo için başta İngiltere Premier Lig olmak üzere, Fransa ve Çin'den de ciddi teklifler geldiğini açıkladı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester United ve Paris Saint Germain'in transfer için en ciddi takımlar olduğu belirtiliyor.

Sporx

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