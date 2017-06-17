Ronaldo'ya şaka gibi teklif: ''Paramız yok ama...''

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmak istediği haberleri yayılınca Avrupa kulüplerinden Portekizli yıldıza teklif yağmaya başladı.



Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmak istediği haberleri yayılınca Avrupa kulüplerinden Portekizli yıldıza teklif yağmaya başladı. Bunlardan bazıları ciddiyken bazıları ise şaka gibiydi.

Hertha Berlin, Twitter hesabından Cristiano Ronaldo’ya teklif götürdü! Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Real Madrid’de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya ilginç bir mesaj gönderdi. Berlin ekibinin resmi Twitter hesabı, Cristiano Ronaldo’ya ”Paramız yok ama galaktik bir meydan okuma olur. Berlin seni çocuğu gibi sever. İlgilenir misin Ronaldo?” tweeti atarak yıldız futbolcuyu davet etti.

Alman temsilcisi, Twitter’dan ilk kez bir oyuncuya teklif götürmedi. Hertha Berlin, Manchester United’tan ayrılan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic’e de Twitter’dan mesaj atmıştı. Hertha Berlin, Ibrahimovic’e ”Harika taraftarlarımız var ama paramız yok. Ancak Bundesliga’yı ilk defa kazanabilirsin. Bunu bir düşün” tweeti atmıştı.

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İngiliz ekibi Bolton Wanderers ise Cristiano Ronaldo’nun transferi için oyuncuyla görüşme yapılmadığını twitter’dan doğruladı.

FC Salisbury ise bir Tweet atarak “Cristiano Ronaldo’nun Salisbury’ye transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak kulüp yorum yapmama kararı aldı” denildi.

Tabi bütün bu teklifler ciddiyetsizken ciddileri de var. Oyuncunun menajeri Jorge Mendez, bazı Premier Lig ekiplerinden teklif aldıklarını açıkladı. Bu takımların Manchester United ve Manchester City olduğu tahmin ediliyor. Chelsea’nin de bir sürpriz yapabileceği konuşuluyor.