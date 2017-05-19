Varane: Telefonu Zidane'ın suratına kapattım

Lens takımında yıldızı parlayan ve Real Madrid’in 2011 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Raphael Varane’dan, yıllar sonra Zinedine Zidane ile ilgili bir itiraf geldi. Real Madrid TV’de kariyeri ile ilgili konuşan Varane, 2011 yılının yaz döneminde meydana gelen olayda o dönem Real Madrid Sportif Direktörü olarak görev yapan Zidane’ın, transfer için kendisini aradığını söyledi.

Kimin aradığını bilmediğini söyleyen Varane, hikayeye şu sözlerle devam etti:

“Böyle bir telefon da beklemiyordum. Arayan kişi Zinedine Zidane olduğunu söyledi. Söylediklerini dinlerken sesini tanıdım. Evet, gerçekten Zidane’dı arayan… Sözlerini tamamladı ve bu konuyu sonra konuşmamız gerektiğini söyledim, üniversiteye giriş sınavlarına çalıştığım için o sırada müsait olmadığım yanıtını verip telefonu kapattım. Sonra bu konuşmayı arkadaşlarıma anlattım, ‘Zidane aradı, Real Madrid ile anlaşmamı istiyordu’ dediğimde inanamadılar. Benim ne yaptığımı duyunca da ‘Deli misin?’ diye azarladılar.”

Telefon suratına kapanmasına rağmen transferden vazgeçmeyen Zinedine Zidane, Varane’ı ikna etmeyi başararak Fransız savunmacıya Real Madrid forması giydirdi. Şu anda dünyanın sayılı stoperleri arasında gösterilen Varane da hem dünya devinde forma giyme şansına hem de ölene kadar unutamayacağı bir anıya sahip oldu.