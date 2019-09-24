Alvaro Negredo: İspanya'ya geri dönebilirim

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'da kariyerini sürdüren Alvaro Negredo, geleceği hakkında konuştu.

2004-2005 döneminde formasını giydiği Rayo Vallecano'ya dönüş sinyali veren 34 yaşındaki futbolcu, ''Rayo Vallecano'ya dönebilir miyim? Gelecekte her şey mümkün. Burada asıl yaşadığım problem sıcak hava ve nem.'' sözlerini kullandı.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

İspanyol forvet, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıktığı 19 maçta 17 gol ve 3 asist üretmişti. Tecrübeli futbolcunun takımıyla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaynak: Sporx

