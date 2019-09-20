Antoine Griezmann'ın Barcelona ile transfer yazışmaları ortaya çıktı

Antoine Griezmann, geçtiğimiz yaz 120 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. Atletico Madrid Kulübü ise Barcelona'nın Griezmann'la anlaşmaya vardığı dönemde geçerli olan 200 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemesi gerektiğini ve aradaki 80 milyon Euro'luk fark için yasal yollara başvurduklarını duyurmuştu.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

İki kulüp arasındaki dava süreci devam ederken Katalan gazetesi El Mundo Deportivo'nun okuyucularıyla paylaştığı özel haber ise gündeme bomba gibi düştü. Griezmann'ın kız kardeşi Maud, babası Alain ve avukatı Sevan Karian ile olan yazışmalarının kayıtlarına ulaşan gazete, transfer görüşmelerinin Atletico'nun iddia ettiği gibi Mart ayında başladığını ortaya çıkardı.

BARCELONA VE GRIEZMANN BÜYÜK BİR CEZA ALABİLİR

Söz konusu yazışmalarda dünyaca ünlü santrforun ailesi ve danışmanlarına ödenecek 14 milyon Euro tutarındaki komisyon bedelinden bahsedildiği öğrenildi. Griezmann'ın kulübü Atletico'ya haber vermeden Barcelona'yla anlaşması, Katalan kulübünün de sözleşmeli oyuncuyla kulübünden izinsiz görüşmesi çok büyük bir yaptırıma sebep olabilir.

