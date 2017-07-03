Arda Turan için tam 200 milyon TL

Çin ekibi Guangzhou, Arda Turan'ın bonservisi için Barcelona'ya 200 milyon TL, tecrübeli futbolcuya ise yıllık 80 milyon TL teklif etti.

Yeni sezon öncesi tatil yapan ve yaşadığı sıkıntılı dönemleri geride bırakmaya çalışan Arda Turan'a Çin'den çılgın bir transfer teklifi geldi.

Çin'in Guangzhou Kulübü yıldız futbolcunun bonservisi için 50 milyon Euro (200 milyon lira) teklif ederken, Arda'ya da yıllık 20 milyon Euro (80 milyon TL) önerdi.

6 TAKIM BİRDEN İSTİYOR

Arda Turan'a Çin'den gelen büyük teklifin yanı sıra Arsenal, Juventus, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan başarılı oyuncuya önemli teklifler bulunuyor. Ancak onların bu miktarları ödemesi pek mümkün görünmüyor.

Elbette son sözü yine Arda söyleyecek. Kariyerini Çin'de sürdürmeye sıcak bakmayan Arda daha önce de Barcelona ile yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Katalan ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda, 12 Temmuz'da yeni sezon için takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve Ernesto Valverde yönetiminde çalışmalara başlayacak.

Rüştü Reçber, 2 Temmuz 2017 tarihli yazısında Arda Turan'a yapılan çılgın transfer teklifini duyurmuştu. Reçber, yazısında şu ifadelere yer vermişti: "Çin'den Arda'ya öyle bir teklif var ki, Arda gitmek ister. Barcelona paranın esiri olursa verir."