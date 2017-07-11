Arda Turan'dan kafa karıştıran paylaşım !

Arda Turan'dan şaşırtan Tokyo paylaşımı! La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan, sezon açılışı öncesi Tokyo'ya uçtu ve kafaları karıştırdı.



Barcelona'nın 12 Temmuz'da yapacağı yeni sezon açılışı öncesi hakkında zaman zaman transfer iddiaları çıkan Arda Turan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Tokyo'yo uçtuğunu belirtip iki fotoğrafla birlikte ''Yeni gün yeni umut'' ve ''Tokyo, 10 saat daha var ama olsun'' mesajını paylaştı.



Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın adı Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile anıldı. İddialara göre Guangzhou Evergrande, Barcelona'ya Arda Turan için 50 milyon euroyu gözden çıkardı.



Barcelona 12 Temmuz'da yeni sezonu açacak. Çalışmalar başladıktan sonra 23 Temmız'da Juventus, 23 Temmuz'da Manchester United ve 30 Temmuz'da Real Madrid ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak.

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