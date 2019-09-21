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  5. 21 Eylül 2019 22:18

Atletico Madrid 0 - 0 Celta Vigo (La Liga)

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında karşılaştığı maçta Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldı.

Atletico Madrid 0 - 0 Celta Vigo (La Liga)
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İspanya La Liga'da 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Celta Vigo'yu ağırladı.

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, müsabakada 66 dakika forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu, yerini Pape Cheikh'e bıraktı.

Bu sezon ilk beraberliğini alan Atletico Madrid'in puanı, bu sonuçla 10'yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Celta Vigo, puanını 5 yaptı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Real Mallorca deplasmanına konuk olacak. Celta Vigo ise Espanyol'u ağırlayacak.

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