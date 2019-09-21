Atletico Madrid 0 - 0 Celta Vigo (La Liga)

İspanya La Liga'da 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Celta Vigo'yu ağırladı.

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, müsabakada 66 dakika forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu, yerini Pape Cheikh'e bıraktı.

Bu sezon ilk beraberliğini alan Atletico Madrid'in puanı, bu sonuçla 10'yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Celta Vigo, puanını 5 yaptı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Real Mallorca deplasmanına konuk olacak. Celta Vigo ise Espanyol'u ağırlayacak.

