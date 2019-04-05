Barcelona, 16 yaşındaki Moriba Kourouma ile sözleşme imzaladı

Paris Saint Germain'in 2017 yazında Neymar'ı 222 milyon Euro ödeyip transfer etmesinin ardından inanılmaz bir yükselişe geçen serbest kalma bedellerine bir yenisi daha eklendi.

Katalan devi Barcelona, altyapısı La Masia'dan yetiştirdiği 16 yaşındaki Gine asıllı İspanyol futbolcu Moriba Kourouma'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzatırken genç orta saha oyuncusu için tam 100 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli belirledi.

Barça, son olarak 30 yaşındaki dünyaca ünlü sol beki Jordi Alba'nın kontratını 5 yıl daha uzatırken yıldız ismin serbest kalma bedelini 120 milyon euro'dan 500 milyon euro'ya çıkarmıştı.

