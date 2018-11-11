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  5. 11 Kasım 2018 20:21

Barcelona 3 - 4 Real Betis (Maç özeti)

İspanya La Liga'nın 12. haftasında flaş bir skor ortaya çıktı. Camp Nou'da oynanan mücadelede Betis, Barcelona'yı 4-3 mağlup etti.

Barcelona 3 - 4 Real Betis (Maç özeti)
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Real Betis, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında (La Liga) konuk olduğu Barcelona'yı 4-3 mağlup etti.

La Liga'nın zirvesindeki Katalan ekibi, sağ kolundaki çatlak nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Messi'nin formasına kavuştuğu maçta, Real Betis'i ağırladı.

Real Betis, Firpo'nun 20, Joaquin'in 34, Lo Celso'nun 71 ve Canales'in 83. dakikada attığı gollerle Nou Camp Stadı'ndan 4-3 galip ayrıldı.

Rakitic'in 82. dakikada kırmızı kart gördüğü Barcelona'nın golleri, 68 (penaltıdan) ve 90+2'nci dakikada Messi, 79. dakikada Vidal'den geldi.

Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Barcelona, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 16 puanla 12. sıraya yerleşti.

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