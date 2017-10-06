Barcelona açıkladı: Ömürlük imza...

Katalan kulübü, aldığı kararı kamuoyu ile paylaştı.



Barcelona'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;



FC Barcelona ve Andres Iniesta tarafları bağlayan bir şekilde ömürlük bir sözleşme için anlaşmaya vardı. İmza töreni TSİ 13.30'da Camp Nou'daki President Sunol locasında gerçekleşecek. 14'te başkan Josep Maria Bartomeu ve kaptan Andres Iniesta, stadyumdaki Ricard Maxenchs basın odasında bir toplantı düzenleyecek. Barça'nın 8 numarası A Takım ile 639 maça çıktı ve kulüp tarihinin en çok forma giyen ikinci ismi. 29 Ekim 2002'deki ilk maçından bu yana 15 senede 55 gol kaydetti. 2015 yazından bu yana takım kaptanı ve Iniesta Barça için bir sembol. 1996 Eylül'ünde sadece 12 yaşında kulübe katıldı ve 30 kupa ile Leo Messi ile birlikte kulüp tarihinin en çok kupa kazanan iki oyuncusundan biri.

Bu arada Barcelona'nın kaptanı, Katalonya ve referandum hakkında ilk kez konuşurken "Birbirimize daha fazla zarar vermeden önce yetkili herkesi diyaloğa davet ediyorum. Bizim için bunu yapın. Barış içinde yaşamayı hak ediyoruz" açıklamasını yaptı.



Barcelona'nın kaptanı ve İspanya Milli TakımI'nın önemli oyuncularından Andres Iniesta, Katalonya'nın bağımsızlığı konusunda sessizliğini bozdu. Iniesta, İspanya ve Katalunya'nın diyaloğa girmeleri gerektiğini savundu.



Sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapan deneyimli futbolcu, "Farklı duyguları körükleyen, böylesine karışık durumlar hakkında yorum yapmadım. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum çok istisnai" diyerek şöyle devam etti:



"Bildiğim bir şey var: Birbirimize daha fazla zarar vermeden önce yetkili herkesi diyaloğa davet ediyorum. Birbirinizle konuşun. Bunu hepimiz için yapın. Biz barış içinde yaşamayı hak ediyoruz."



İspanya'nın her bölgesinde sevilen nadir futbolculardan olan Iniesta, 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya zaferi getiren golü atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, 121 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı i,le 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.Sakatlığı devam eden Iniesta İspanya'nın 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı son iki maç olan Arnavutluk ve İsrail karşılaşmaları için kadroya alınmamıştı.