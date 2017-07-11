Barcelona Arda Turan konusunda çaresiz !

Valverde’nin gelecek planlarında bu 5 futbolcunun bulunmadığı ancak yeni hocanın oyuncuların satılamaması nedeniyle zor durumda kaldığı savunuldu.

Bu futbolculardan Douglas’ın İspanyol vatandaşlığını almak için en az 1 sene daha La Liga’da kalmak istediği biliniyor. Bu yüzden oyuncu gitmeye ikna edilemiyor. Belçikalı Vermaelen ise ödenen 19 milyon euro’luk bonservisin karşılığını hiç veremedi. Nedeni ise sakatlıklar. 32 yaşındaki futbolcunun bu durumu transferine de engel oluyor.

Çözülemeyen iki problem daha var. Geçen yıl Valencia’ya kiralanan Munir, bu takımın 12 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle elde kaldı. Tek ilgilenen takım Zenit görünüyor. Ancak oyuncu Rusya’ya sıcak bakmıyor.

Samper ise gitse de olur gitmese de denilen oyunculardan biri.

Barcelona’nın çözemediği en büyük problem ise Arda Turan. 40 milyon euro’yu bulan bonservisine rağmen büyük hayal kırıklığı yaratan Arda’yı ne Çin’e ne de Avrupa’da başka bir kulübe satamayan Barcelona istediğini elde edemedi. Oyuncunun bonservis bedeli dahi düşürüldü ancak yine talibi çıkmadı. Barcelona’da şu anda kimse Arda’yla ilgili ne yapacağını bilmiyor. Arda Turan’ın yarın başlayacak antrenmanlar için Barcelona’da olması bekleniyor.