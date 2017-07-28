Barcelona başkanından Neymar açıklaması

Yüzyılın transferi gerçekleşecek mi? Gözler hala sessizliğini koruyan Neymar’ın üzerinde. İddialar yıldız oyuncunun Paris Saint Germain ile anlaştığı yolunda.

Transferin önündeki en büyük engel ise Neymar’ın 222 milyon euroluk sözleşme fesih bedeli. Daha önce Paris Saint-Germain’in Finansal Fair-Play kurallarını ihlal etmeden bu bedeli ödeyemeyeceğini savunan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, ilk kez Neymar'ın takımdan ayrılabileceğini kabul etti.

New York Times gazetesine bir röportaj veren Bartomeu, “Neymar en iyi oyuncularımızdan biri. Onu kaybetmek istemiyoruz. Bizimle hala 4 yıllık bir kontratı var. Ancak başka bir takımda oynamak isterse yapabileceğimiz birşey yok” dedi.

Bartomeu, Neymar’a büyük kupalar kazanmaya devam etmek istiyorsa en doğru takımın Barcelona olduğunu da bir kez daha hatırlattı.

Barcelona’nın son 2 hazırlık maçında 3 gol atan Neymar, hakkındaki transfer söylentileri konusunda hala bir açıklama yapmış değil. Bu durum yıldız oyuncunun Paris Saint-Germain’e gideceği iddialarını güçlendiriyor.