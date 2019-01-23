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  5. 23 Ocak 2019 20:38

Barcelona, Frenkie de Jong'u 86 milyon euroya kadrosuna kattı

Devre arası transfer döneminin bombası Barcelona'dan geldi. Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki Hollandalı orta sahası Frenkie de Jong'u 86 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiklerini resmen açıkladı.

Barcelona, Frenkie de Jong'u 86 milyon euroya kadrosuna kattı
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Hollanda Eredivisie takımı Ajax'tan orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

de Jong Barcelona kadrosuna yazın, 1 Temmuz 2019'da katılacakken, İspanyol ekibi bu transfer için Ajax'a 75 milyon euro + 11 milyon euro bonuslar ödeyeceğini açıkladı. Avrupa futbolunun en önemli genç yıldızlarından olarak gösterilen 21 yaşındaki oyuncu da kulüple 5 sezonluk kontrata imza attı.

Hollanda basını, Barcelona'nın yaz transfer döneminde ise Ajax'in 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt'i de benzer miktarlarda bonservis ile transfer etme konusunda prensip anlaşmasına vardığını iddia etti.

Frenkie de Jong, Ajax tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu unvanına sahip oldu.

Kariyerinde Ajax forması ile 65 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, 6 gol atıp 10 da asist yaptı.

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