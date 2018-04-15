Barcelona yenilmezlik rekorunu kırdı

İspanya La Liga 32. hafta mücadelesinde Valencia’yı 2-1 yenen Barcelona, 39. maçından da yenilgi yüzü görmeden ayrılarak bir rekora imza attı ve lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisine sahip takımı oldu.

Maçın 15. dakikasında Luis Suarez’in golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken 51. dakikada savunma oyuncusu Samuel Umtiti’nin golü durumu 2-0’a getirdi.

Konuk ekip Valencia 87. dakikada Dani Parejo’nun penaltı golüyle skoru 2-1 yapsa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve lider Barcelona sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Katalan ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Coutinho ise yaptığı iki asistle takımının galibiyetinde kilit rol oynadı.

Bu sonucun ardından puanını 82 yapan Barcelona şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken Valencia 65 puanda kaldı.