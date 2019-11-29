Barcelona'da Dembele şoku!

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Borussia Dortmund maçında sakatlanan Dembele'nin 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fransız futbolcu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

15 Mayıs 1997'de Fransa'da dünyaya gelen Dembele, futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Buradan 15 milyon euro karşılığında 2016 yazında Borussia Dortmund'un yolunu tutan Fransız yıldız, bir yıl sonra Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu. Bordo-mavili kulüp genç oyuncu için Alman kulübüne bonuslar hariç 105 milyon euro ödedi..

