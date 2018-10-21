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  5. 21 Ekim 2018 10:36

Barcelona'da Messi depremi !

İspanya'da önümüzdeki hafta Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak maç öncesi Katalan ekibinde Lionel Messi şoku yaşandı.

Barcelona'da Messi depremi !
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La Liga'nın 9. haftasında oynanan Sevilla maçında Lionel Messi sakatlanarak 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Barcelona kulübünden yapılan açıklamaya göre Lionel Messi, kolundaki kırık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Peki Lionel Messi hangi maçlarda oynamayacak ?

Arjantinli süper yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç gününde, 24 Ekim 2018'de oynanacak olan Inter karşılaşmasını kaçıracak.

Diğer yandan Lionel Messi, 28 Ekim 2018'deki Barcelona karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

El Clasico'yu kaçıracak olan Messi'nin, bir sonraki hafta Rayo Vallecano maçında oyanayıp oynayamayacağı ise yapılan kontrollerin ardından netllik kazanacak.

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