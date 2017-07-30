Barcelona'da Neymar şoku !

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar, İspanyol ekibine takımdan ayrılacağını söyledi. İspanya basınında yer alan habere göre; PSG’nin bonservisi için 222 milyon Euro ödeyeceği Neymar, Real Madrid ile Çin’de oynanacak hazırlık maçı sonrasında İspanya’ya dönmeyecek.

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