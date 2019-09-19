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  5. 19 Eylül 2019 16:46

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 2019-2020 sezonunda 1 milyar 47 milyon avroluk rekor gelir beklentisi olduğunu açıkladı.

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki spor kulüpleri arasında en fazla gelir elde eden Barcelona'nın bu özelliğini daha da sağlamlaştırdığı bildirildi.

Yeni sezonun bütçe hedefiyle ilgili açıklamada, 2019-2020 mali döneminin 11 milyon Euro kar ile kapatılmasının öngörüldüğü ve 2011-2012 sezonundan bu yana bütçeyi karla kapatma geleneğinin devam edeceği ifade edildi.

Son 9 yılda elde edilen toplam karın 213 milyon Euro'ya ulaşacağı belirtildi. Geçen sezona oranla 2019-2020 sezonunda yüzde 6'lık (133 milyon avro) artışla 1 milyar 47 milyon Euro'luk gelir bekleyen Barcelona Kulübü, giderlerin 1 milyar 7 milyon Euro'ya ulaşacağını ve vergiler çıkarıldığında karın 11 milyon Euro olacağını öngörüyor.

Barcelona Kulübü'nde 6 Ekim'de yapılacak olağan genel kurul toplantısı öncesinde açıklanan bütçede, gelir hedefinin, öngörülenden bir yıl önce 1 milyar Euro'nun üzerine çıkacağı vurgulandı.

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La Liga , barcelona
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