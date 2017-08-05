Barcelona'nın hocasından Neymar açıklaması

Katalan ekibinin yeni teknik direktörü, 222 milyon Euro’ya PSG’ye transfer olan 25 yaşındaki futbolcu için “Herkes kendi kaderini seçmekte serbesttir” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, “O kendi seçimini yaptı ve ona iyi şanslar dilemekten başka yapacağımız bir şey yok. Burada kalmasını isterdik ama artık bu sayfayı geçmemiz gerek” şeklinde konuştu.

İleriye bakmak zorunda olduklarını söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Gidenin arkasından bakmak zorunda değilsiniz, önümüzde çok daha fazla şey var. Bazı kapılar kapanır ama bazıları da açılır” dedi.



Sözcü