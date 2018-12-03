Diego Costa ameliyat için Brezilya'ya gitti

Atletico Madrid Kulübünün doktoru ile Brezilya'ya giden Costa, Madrid Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "İyi olmak için gidiyorum. Her gün bu şekilde oynayamam. Taraftar ne istediğini biliyor ve benim bunun için yüzde 100 hazır olmam gerekiyor." dedi.

Atletico Madrid Kulübü, Diego Costa'nın sakatlığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, İspanyol basını Costa'nın sahalara dönmesinin 10 hafta süreceğini iddia etti.

Atletico Madrid'in, bu sezon kendi stadında (Wanda Metropolitana) oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini düşünerek, Costa'nın ameliyatını şimdi yaptırmayı tercih ettiği ileri sürüldü. 30 yaşındaki Diego Costa'nın, Atletico Madrid'in yoluna devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yetişebileceği dile getiriliyor.

Diego Costa, bu sezon Atletico Madrid formasıyla ligde 11 maçta 1 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada 1 gol attı.

