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  5. 07 Ocak 2018 10:22

Diego Costa yine sahnede !

Atletico Madrid - Getafe maçında Diego Costa Atletico Madrid forması ile çıktığı ilk La Liga karşılaşmasında golünü attı ancak gol sevinci sonrası oyundan atıldı.

Diego Costa yine sahnede !
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Atletico Madrid’in Chelsea’den kadrosuna kattığı ancak transfer yasağı nedeniyle oynatamadığı Diego Costa ilk lig maçına Getafe karşısında çıktı. Teknik Direktör Diego Simeone’nin ilk 11’de şans verdiği yıldız oyuncu takımını 2-0 öne geçiren golü attıktan hemen sonra kırmızı kart gördü.

63. dakikadan sarı kartı bulunan Diego Costa, 68. dakikada attığı golü taraftarın yanına çıkıp kutlayınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Atletico Madrid formasıyla ikinci maçına çıkan Diego Costa kupa maçının ardından ikinci golünü attı, 2 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

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