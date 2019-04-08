Diego Costa'nın hakeme küfürden 12 maç ceza alabileceği iddia edildi

MYNET.COM | Barcelona'nın Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ettiği maçta Atletico'nun başarılı golcüsü Diego Costa, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Diego Costa, tarihi bir ceza ile karşı karşıya...

İspanyol basınında yer alan habere göre Diego Costa'nın, yaşanan tartışma sırasında hakem Gil Manzano'nun annesine küfrettiği ve bu nedenle kırmızı kart gördüğü belirtilirken, İspanyol golcünün 4 maçtan 12 maça kadar ceza alabileceği aktarıldı.

Reuters Muhabiri Richard Martin, Diego Costa'yı oyundan atan hakem Jesus Gil Manzano'nun raporunu paylaştı. Yıldız oyuncunun "O....u annenin ağzına s.....m" dediği belirtildi.

La Liga Disiplin Komitesi'nin yaşanan olayı inceleyeceği ve kısa süre içerisinde Diego Costa'nın cezasını açıklayacağı belirtildi. Diego Costa'nın ise suçlamaları reddederek hakeme böyle bir söyleminin bulunmadığını söyledi.

Eğer Diego Costa 12 maç ceza alırsa, sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 21 maça çıkan Diego Costa, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

