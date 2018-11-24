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  5. 24 Kasım 2018 18:00

Eibar 3 - 0 Real Madrid

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda Eibar'a 3-0 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki 5. yenilgisini aldı.

Eibar 3 - 0 Real Madrid
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La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, Eibar'a deplasmanında 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Gonzalo Escalante'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ereken ikinci yarıda da roller değişmedi.

İkinci yarının 52. dakikadasında Sergi Enrich farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 5 dakika sonra bu kez sahneye Kike çıktı ve farkı 3'e yükseltti. Art arda gelen gollerin şokunu atlatamayan Real, geriye kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 5. yenilgisini alan Real Madrid 20 puanla 6. sırada kalırken; Eibar puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla Real Madrid'in arkasında 7. sırada konumlandı.

Eibar - Real Madrid , La Liga
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